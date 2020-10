Les frais bancaires sont loin d’être toujours transparents. Et, pour le client, l’addition peut être salée au bout de l’année, entre la redevance mensuelle, les frais de retrait, de virements et autres coûts cachés. Sans compter la commission sur les opérations d’investissement ou encore un taux ridiculement bas (voire négatif) sur les comptes épargne. Aion entend jouer la carte de la transparence la plus totale, en annonçant des coûts fixes (19 € par mois) pour ses clients premium à qui elle réserve en contrepartie une série d’avantages permettant de gagner bien plus que ces frais fixes, avec en prime la promesse de rembourser cette redevance (ou le prorata) si le client ne l’a pas récupérée au bout de l’année.

Trop beau pour être vrai ? Rencontre avec Kim Van Esbroeck, CEO d’Aion Belgique.

Une banque qui propose de faire gagner de l’argent à ses clients, c’est plutôt rare…