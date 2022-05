Remporter le jackpot à l’Euromillions et devenir scandaleusement riche : voilà le rêve de tout joueur à la loterie. Mardi dernier, c’est un Britannique qui a eu l’heureuse surprise de découvrir qu’il avait coché les bons numéros, remportant au passage une cagnotte de 216 millions d’euros. Avant lui, bon nombreux d’autres grands chanceux ont vu leur compte en banque soudainement virer au vert éclatant.

La chance héréditaire

Dans la famille Oksnes, gagner fait partie des gènes. En 2012, Tord Oksnes, âgé de 19 ans, a gagné 12,2 millions de couronnes, soit plus de 1,6 million d’euros. Il devenait ainsi le troisième membre de la famille à décrocher les étoiles. En 2010 déjà, sa sœur, Hege Jeanette, âgée de 26 ans, avait remporté la coquette somme de 8,2 millions de couronnes (plus de 840 000 euros) en jouant au loto. Et ce n’est pas tout, puisque le père, Leif, leur avait montré le chemin quelques années auparavant en remportant lui aussi 4,1 millions (420 000 euros) au loto en 2006.

(...)