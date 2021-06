En matière de mutuelle, le Belge est on ne peut plus fidèle. Cependant, si l’assurance-maladie obligatoire garantit les mêmes remboursements de base pour vos soins de santé, que ce soit pour les consultations, les hospitalisations ou encore les médicaments, les mutualités proposent également différents avantages pour différentes primes. En fonction de votre profil, opter pour une mutuelle ou une autre peut vous faire économiser beaucoup d’argent.

Il existe, en Belgique, cinq mutualités (chrétiennes, socialistes, libérales, indépendantes et neutres), disposant chacune de différentes divisions organisées au niveau régional dans la plupart des cas. Chaque division détermine elle-même la prime annuelle que ses membres doivent payer et quels remboursements et avantages y sont liés.

En fonction de votre profil, une différence d’une centaine d’euros est possible entre la plus chère et la moins chère, mais c’est surtout au niveau des avantages que la différence chiffrera. Il est donc important de bien comparer et de déterminer, surtout, quels sont les avantages qui conviennent le mieux à vos besoins...