Pas de tirage spécial pour Halloween et cap sur l’hiver et les cadeaux de Noël.

En ces temps troublés, il serait encore mieux venu que jamais de gagner une belle somme d’argent. De quoi faire face à la crise, même si le coronavirus ne fait pas la distinction entre les riches et les pauvres.

Et alors que cette période fait peur et rappelle qu’Halloween approche, la Loterie Nationale, comme les années précédentes, a décidé de ne pas en faire un business. Cap donc sur les fêtes de fin d’année, avec une offre renforcée et donc encore plus de possibilités de gagner de l’argent. “, explique Jérémie Demeyer, porte-parole de la Loterie Nationale.