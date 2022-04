La ministre Christie Morreale a mis les choses au point à la suite des frais supplémentaires demandés par certaines sociétés.

Depuis le début de la guerre en Ukraine - et même avant -, le pouvoir d’achat des Belges en a pris un sacré coup. Et pour les sociétés qui emploient du personnel, les temps sont durs aussi avec l’indexation des salaires et l’augmentation des charges.

C’est pour cela que tout le monde ou presque doit augmenter ses tarifs. Ces dernières semaines, certaines sociétés actives dans le secteur des titres-services ont demandé des frais supplémentaires à leurs clients. Parfois, cette augmentation était justifiée par l’indexation des salaires et les frais de déplacement.