À quelques jours du triste anniversaire du premier lockdown en Belgique, la banque en ligne Aion fête sa première année d’existence. Et malgré la crise qui a chamboulé bien des habitudes, l’entreprise s’en sort positivement et voit l’avenir avec optimisme.

Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une surprise quand on sait que les Belges ont épargné plus que jamais depuis un an, l’épargne belge atteignant le montant historique de 296,58 milliards d’euros. Du jamais-vu.