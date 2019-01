Il y a bien longtemps que le Belge n’est plus obligé d’avoir un peu d’argent en poche sous peine d’être considéré comme un vagabond, ce qui était répréhensible jusqu’en 1992. Pour autant, certains n’aiment pas sortir sans un peu d’argent en poche, "au cas où". Selon une étude menée fin d’année dernière par Beobank, le Belge dispose en moyenne de 61 euros sur lui. "Ce montant diffère toutefois selon les catégories d’âge. Près de la moitié des jeunes (45,2 %) de moins de 35 ans ont généralement moins de 25 euros en liquide, tandis que les 55 ans et plus ont le plus souvent de 50 à 99 euros (35,7 %), voire plus de 100 euros (38,5 %) en liquide", explique Beobank.

Aujourd’hui, quasiment tout le monde possède une carte de banque. À peine 1,1 % n’en ont pas, 30 % possèdent une carte, 46,9 % deux cartes et 22,2 % plus de cartes.

