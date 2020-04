En revanche, les montants moyens retirés sont supérieurs de 25%.

Le message est bien passé auprès des consommateurs belges, invités à éviter les paiements en liquide car les billets et pièces de monnaie "peuvent aussi porter des bactéries et virus s’ils sont passés entre les mains d’une personne malade ou infectée", rappelait voilà peu Febelfin, la fédération belge du secteur financier : les retraits de cash ont baissé globalement de moitié au cours du mois de mars, selon les données fournies par plusieurs banques. Les dépôts sont aussi à la baisse : - 25 % - aux guichets - chez Crelan et - 30 % chez Belfius Banque.

Le consommateur, il est vrai, a besoin de bien moins de cash qu’auparavant. Les achats sur l’heure de midi sont le plus souvent payés en liquide, les consommateurs ayant toujours une prédilection pour ce type de paiement pour des montants peu importants, comme un sandwich, par exemple.

(...)