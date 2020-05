C’est la bonne surprise du chef : "Cette année, il y a 18 cases en moins" , a souligné Philippe Jacquij, administrateur général de la Fiscalité, en présentant la déclaration fiscale 2020, tout en reconnaissant qu’il y en a toujours beaucoup : 815 en région wallonne, 811 en Flandre et 796 à Bruxelles. À relativiser, toutefois. Quelque 42 % des contribuables doivent remplir tout au plus 10 cases. Ils sont aussi 700 à remplir plus de 60 cases.

