En début d’année déjà, Nickel annonçait son intention de se développer en Belgique dès le premier trimestre 2022. Lancé avec succès il y a plusieurs années en Belgique, Nickel propose une solution innovante d’ouverture de compte (avec carte de débit) en cinq minutes à peine, sur simple présentation de sa carte d’identité. En France, Nickel s’appuie sur le réseau de quelque 6 000 buralistes et compte pas moins de 2,1 millions de clients. Si l’arrivée de Nickel sur le sol belge était une certitude, il ne restait plus qu’à décider du réseau sur lequel s’appuyer pour assurer son développement.

"Notre volonté est de faire de Nickel en Belgique un acteur local, de proximité, avec des points de vente physiques et un modèle digital", indique Thomas Courtois, CEO du groupe Nickel. "C’est pourquoi nous avons décidé de travailler avec le réseau des libraires, qui correspond parfaitement à notre philosophie et a tous les atouts pour être le lien parfait vis-à-vis de la clientèle."

L’offre de Nickel est basée sur un concept on ne peut plus simple. "Il suffit de posséder une carte d’identité et un relevé d’identité bancaire et le tour est joué. Le libraire sera l’interlocuteur du client pour toutes ses questions sur le produit, puis il n’aura qu’à s’inscrire sur une borne électronique et son compte sera ouvert, assorti d’une carte de débit MasterCard. Notre offre est ouverte à tous, y compris à ceux qui se font refouler des banques et répond aux besoins essentiels, à savoir payer et être payé, avec les fonctions de domiciliations, ordres permanents et autres services des comptes bancaires classiques."