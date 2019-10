Lorsqu’on se met en quête d’un crédit hypothécaire, la principale obsession est souvent d’obtenir le meilleur taux. Pourtant, en restant focalisé sur ce seul aspect de votre crédit, vous risquez bien de faire une mauvaise affaire. Décryptage…

Entre le taux d’affiche, tel que mentionné dans les tarifs de la banque et celui que vous propose votre gestionnaire de dossier, il y a souvent un monde. Ainsi, il n’est pas rare de voir les banques proposer un taux d’affiche avoisinant les 3 %, voire les dépassant. Sans grande négociation, et comme par enchantement, le taux qui vous sera proposé a de fortes chances d’être sous la barre des 2 %. En poussant la négociation un peu plus loin, il est même possible d’obtenir de bien meilleures conditions, si toutefois votre dossier est solide (apport personnel, revenus confortables, charge d’emprunt sous les 40 %, etc.).





(...)