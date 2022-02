Le prix de l'essence 95 (E10) atteindra un nouveau record samedi, annonce vendredi la Direction générale Énergie du SPF Économie. En hausse de 2,9 cents, le litre affichera un maximum de 1,7990 euro le litre à la pompe. Le précédent record pour l'essence 95 (E10) date de novembre dernier (1,797 euro), selon les données d'Energia (nouvelle appellation de la fédération pétrolière belge). En 2012, les automobilistes payaient encore plus cher l'essence "ordinaire" à la pompe. Il s'agissait alors de l'ancien 95 (E5), qui n'est plus disponible aujourd'hui et qui contenait moins de biocarburant.

Le prix maximal de l'essence 98 (E5) croit aussi, de 3,4 cents, à 1,9080 le litre. Le record avait lui été battu début février.

Le prix du diesel (B7) présentera également une hausse, de 2,2 centimes le litre à partir de samedi, à 1,8380 euro le litre. Un prix inférieur au niveau record de 1,85 euros atteint en début de mois.

Quant au gasoil diesel (application chauffage), il verra son prix maximum pour une commande à partir de 2.000 litres augmenter de 0,54 cent, à 0,9060 euro le litre.

Ce(s) prix résulte(nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.