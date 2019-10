En 2017, le revenu net imposable des Belges a atteint en moyenne 18.331 euros, contre 17.824 euros un an auparavant. C'est ce que révèlent les chiffres publiés, ce jeudi, par l'Office belge des statistiques, Statbel. Des disparités persistent entre Bruxelles, la Wallonie et la Flandre, qui reste la région où les revenus sont les plus élevés.

Notons tout d'abord que le revenu net imposable calculé ici concerne l'année 2017 puisqu'il se base sur les dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques. Ces chiffres concernent les revenus imposables au titre d'une profession, les revenus de remplacement, les pensions, les dividendes, le revenu cadastral et les rentes alimentaires.

Les revenus non imposables, comme les allocations familiales et le revenu d’intégration, ne font pas partie des revenus fiscaux. Une fois de plus, la région flamande se démarque des autres régions du pays, le revenu moyen y étant le plus important et atteignait 19.636 euros. Il est de 17.281 euros en Wallonie, 14.372 euros à Bruxelles.

Et la ventilation des chiffres entre les trois Régions montre que la Flandre présente le revenu moyen par habitant le plus élevé, il dépasse de 7% la moyenne nationale.

Les habitants de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale disposent de revenus situés respectivement 6 et 22% en deçà de la moyenne.

© STATBEL



Parmi les 10 communes les plus pauvres, 7 sont bruxelloises

Bien que Bruxelles soit la 5e région la plus riche d'Europe, les revenus de ses habitants ne suivent pas la même tendance. C'est d'ailleurs au sein de la région bruxelloise que l'on dénombre les communes aux revenus les moins importants.

Avec une moyenne de 9.297 euros, Saint-Josse-ten-Noode est la commune belge affichant les revenus les plus faibles, suivie par Molenbeek-Saint-Jean avec un revenu moyen de 10.406 euros.

A titre indicatif, un habitant moyen de Saint-Josse dispose d'un revenu qui équivaut à moins de 49,3% de la moyenne nationale.

La Belgique compte six autres communes dont le revenu moyen par habitant se situe au moins 30 % en deçà de la moyenne nationale, à savoir Farciennes, Anderlecht, Dison, Schaerbeek, Koekelberg et Bruxelles.

Messines en Flandre occidentale est la commune présentant le revenu moyen le plus bas de Flandre avec 13.719 euros.

© STATBEL

9 des 10 communes les plus riches sont flamandes

Pour les revenus les plus élevés, c'est en Flandre qu'il faut aller, plus particulièrement à Sint-Martens-Latem, la commune affichant les revenus les plus élevés du pays, soit 30.748 euros. Autrement dit, un habitant de cette commune dispose d'un revenu supérieur de 67,7% à la moyenne nationale.

Le classement des 10 communes aux revenus les plus élevés du pays compte d'ailleurs 9 communes flamandes. Une seule est wallonne, Lasnes où le revenu moyen par habitant est de 26.395 euros.