Le secret bancaire appartiendra bientôt au passé. En effet, pour le 31 janvier au plus tard, votre banque devra communiquer au fisc les sommes placées sur tous vos comptes à vue et d’épargne. L’administration aura aussi accès au solde de vos assurances vie ainsi qu’à vos comptes titres. Avec un système automatique de contrôles des données, le fisc pourra alors déceler toutes les transactions suspectes.

Pour le gouvernement De Croo, c’est un pas de géant afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale. Au 31 janvier au plus tard, les banques, mais également les sociétés boursières et les compagnies d’assurances doivent communiquer au fisc le montant de vos avoirs sur tous vos comptes (épargne, à vue, titre), ainsi que le solde de vos assurances (branche 21, 23 et 26), ainsi que les autres produits boursiers dans lesquels vous avez investi. Une mesure qui devrait permettre à l’administration de récupérer 1 milliard d’euros d’impôts non payés, aussi bien de manière répressive que préventive.