Les joueurs belges sont boudés par la chance, mais restent au rendez-vous.

Dans un monde rythmé par une crise sanitaire et économique, il n’est toujours pas interdit de rêver. Et si l’argent ne fait pas le bonheur, il y contribue fortement. Plus que jamais, les cagnottes des jeux de loterie font rêver, que ce soit pour nager dans la folie des grandeurs ou pour mener à bien différents projets personnels et professionnels. Tout le monde connaît l’Euromillions et le Lotto, qui font partie du paysage depuis longtemps, et un petit nouveau est arrivé dans le giron de la Loterie nationale il y a un peu plus d’un an, le Vikinglotto.