Ghost & Graves

Ce jeu de dés proposé par Air Dice vous fera plonger dans un univers d’horreur. Placez des mises de 0,25 à 50 €. Entrez dans un cimetière hanté et affrontez votre peur. Ghost & Graves comprend 4 boîtes de 3 colonnes chacune. Réalisez le maximum de combinaisons gagnantes pour augmenter vos gains. En fonction des boîtes gagnantes formées, vous recevez un multiplicateur de 1,5 ou de 2. Si vous réussissez à aligner 9 dés identiques dans une même boîte, vous serez récompensé de 200 points. Le « Cercueil Bonus » s’ouvrira si 3 dés bonus se trouvent sur une même ligne. Ouvrez un à un les cercueils pour obtenir des points bonus ou des parties « Mystery ».

Blood Pact

Ce dice slot édité par Gaming1 vous fera vivre des sensations fortes, ponctuées de bonus et d’incroyables gains. N’ayez pas peur des vampires, car ils pourront vous récompenser avec d’énormes gains en échange de votre sang. Ce jeu avec 5 rouleaux et 10 lignes de paiement requiert des mises de 0,20 à 10 €. Alignez les symboles pour engranger des gains. Avec trois symboles Wild qui s’affichent dans la grille, déclenchez 10 tours gratuits pour plus de gains. Si vous dépassez 100 fois votre mise et à chaque tranche de 10 €, un SuperGame est lancé, avec des parties permettant de gagner 10 € chacune. € chacune.

Voodoo Dice

Le monde de la sorcellerie vous passionne ? Essayez ce titre d’Endorphina. Il s’agit d’un dice slot avec 5 rouleaux, 3 rangées et 10 lignes de paiement. Formez des combinaisons gagnantes sur les paylines avec les mêmes symboles pour décrocher des gains. Un symbole manque ? Remplacez-le par le Scatter. Pour remporter plus de gains, faites apparaître 3 Scatters et obtenez 10 tours gratuits. Vous sentez que la chance est avec vous et vous souhaitez accroître encore plus vos gains ? Entrez dans le Risk Game et mettez en jeu vos gains pour tenter de les multiplier par deux. Les mises vont de 0,10 à 10 € sur ce jeu.

Mystic Charm

Voici un autre titre de Gaming1 avec 5 rouleaux et 10 lignes de paiement fixes. Entrez dans un monde mystérieux où sorcellerie et magie se côtoient. Licorne, amulette, potion et talisman, tous les symboles magiques sont là. Mais c’est la sorcière qui est la plus puissante. Non seulement elle est capable de se substituer aux autres symboles, mais elle peut aussi vous faire gagner 10 parties gratuites. Gaming1 a aussi intégré des SuperGames dans ce jeu. Les opportunités de gains sont donc nombreuses dans Mystic Charm, pour un taux de redistribution de 95,74 %, une mise minimum de 0,20 € et une mise maximum de 10 €.

