Argent La tentation d’en acheter un est grande avec la vague de chaleur, mais il faut y mettre le prix.

Avec cette première vague de chaleur de l’été, certains se posent la question de l’installation d’un climatiseur dans une ou plusieurs pièces de leur habitation.

Il en existe des portatifs, mais aussi des modèles encastrés, comme on en retrouve dans les chambres d’hôtels, par exemple. Si l’on peut s’en tirer pour quelques centaines d’euros, voire un peu plus pour les modèles les plus sophistiqués, il faut surtout prendre en compte l’installation et la mise en service du climatiseur.

(...)