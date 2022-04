En dix ans, le montant des liquidités détenues par les ménages privés a doublé pour atteindre 48,8 milliards d’euros. Les chiffres de la Banque nationale de Belgique indiquent que les paiements par carte bancaire ou smartphone perdent de leur attractivité. Les Belges ont en moyenne 4 200 euros en espèces en leur possession.

Conséquence : les ventes de coffres-forts explosent. Des vendeurs sondés annoncent même un triplement. Outre les documents de valeur, les bijoux et les métaux précieux, l’argent liquide s’y retrouve de plus en plus.