Cela fait des décennies que les chèques-repas sont utilisés par les employeurs pour attirer ou récompenser leurs employés. Une manière de payer moins de cash pour les salaires pour les uns, et d’avoir un mode de paiement alternatif et uniquement alimentaire pour les autres. Et si tout le monde y a toujours trouvé son compte, la crise sanitaire a redistribué les cartes. Avec le chômage économique, des millions de travailleurs ont perdu de l’argent, mais ont aussi perdu une partie ou la totalité de leurs chèques-repas. Une double sanction, donc, puisque les chèques-repas sont calculés en fonction des jours réellement prestés. VIA, l’émetteur officiel de chèques-repas en Belgique a mené son enquête pour analyser toutes les conséquences de la crise. " Ces dernières années, ce pouvoir d’achat alimentaire supplémentaire pour les ménages est devenu un must : un bénéficiaire sur deux l’attend afin de planifier ses dépenses alimentaires, c’est-à-dire plus d’un million de Belges (puisque plus de deux millions de travailleurs belges en reçoivent) , relève l’étude. Sa rapidité d’utilisation le démontre également puisque la moitié des consommateurs l’utilise dans les quinze jours et plus de 80 % le font dans le mois. La crise l’a rendu encore plus essentiel pour certains ménages : le chômage temporaire a touché 30 % des bénéficiaires, et même 54 % parmi les ouvriers. "