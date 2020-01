Voici quelques chiffres qu'il vaut mieux avoir en tête quand on tente de gagner le gros lot.

Depuis son introduction le 12 janvier 2012, le jackpot record de 190 millions d’euros est tombé quatre fois. Soit, en moyenne, une fois tous les deux ans. Pour parvenir au nouveau plafond absolu de 250 millions d’euros, il faudra donc que le jackpot atteigne successivement 200 millions, puis 210 millions, 220 millions, 230 millions, 240 millions et enfin 250 millions. Soit six fois le plafond. On pourrait donc attendre 12 ans avant de voir le premier gagnant remporter les 250 millions d’euros.

Avec un jackpot de 168 millions d’euros, le plus gros gain jamais enregistré en Belgique, l’heureux gagnant du tirage du 11 octobre 2016 est actuellement le 8e plus gros gagnant de l’histoire de l’Euromillions. Le record absolu reste le plafond de 190 millions d’euros, décroché quatre fois et qui ne demande qu’à être battu à l’avenir…

En 2019, un peu moins de 8 % des mises totales de l’EuroMillions provenaient de bulletins belges. Au total, 39 gagnants belges ont déjà remporté le jackpot depuis la création de l’EuroMillions (2004), pour un total de 1 447 millions d’euros. La France est le pays ayant remporté le plus de fois le rang 1, ayant fait 104 heureux.