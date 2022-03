Les banques ferment les unes après les autres et les distributeurs de billets se raréfient. En 2020, on n’en dénombrait plus que 6 433 contre 8 707 en 2013. Les grandes banques du pays ont annoncé le lancement de deux projets visant à mettre en place deux réseaux de distributeurs neutres en mettant en commun leurs ressources respectives. Des initiatives qui, d’après les banques, visent à rendre l’accès aux distributeurs plus facile et une meilleure répartition de ceux-ci sur le territoire. Mais, au final, tant Batopin (KBC, BNP Paribas Fortis, ING, Belfius) que Jofico (Crelan, Axa Bank, Argenta, vdk bank et Bpost) prévoient de réduire le nombre de distributeurs sur le territoire. Selon un rapport de Financité, la mise en place de Batopin pourrait faire tomber le nombre de ces distributeurs à 3 500 en 2024. Le projet prévoit l’accès à un distributeur dans les 5 km à vol d’oiseau pour 95 % des Belges alors qu’actuellement, 92 % d’entre eux y ont accès à moins de 3 km de leur résidence.