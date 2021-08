Il ne reste plus que quelques jours, on pourrait même dire quelques heures, avant une nouvelle rentrée scolaire et la reprise du train-train quotidien. Pour les parents les moins organisés (ou ceux qui rentrent de vacances), il reste encore du matériel scolaire à acheter, sans compter tout le matériel qui viendra compléter la liste de départ tout au long de l’année. Et pour certains objets, même plus qu’on pourrait le penser, les éco-chèques sont une solution à la fois économique et écologique. "Tout comme la crise du coronavirus a accéléré la digitalisation des entreprises, les écoles elles aussi tendent de plus en plus vers la digitalisation. La fermeture des écoles en mars 2020 a engendré l’essor des Google Classroom, Microsoft Teams, SmartSchool et autres plateformes d’apprentissage en ligne afin de garder un contact avec les enfants. GSM, ordinateurs portables, appareils électroniques s’installent dans les listes de matériel scolaire. Les habitudes à l’école changent vers un enseignement hybride et il faut bien s’équiper", explique la VIA, l’association émettrice des titres repas et éco-chèques en Belgique. "Pour adopter le passage à l’ère numérique, il existe de nombreux magasins qui proposent des appareils reconditionnés comme des GSM, ordinateurs portables, seconds écrans ou même calculatrices. Ces appareils sont comme neufs et peuvent être acquis avec des éco-chèques."