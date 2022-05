Il y a une semaine, le deuxième plus gros jackpot de l'histoire de l'EuroMillions, la somme de 215 840 341 euros, est tombé. Il s'agit d'un couple de Britanniques: Joe et Jess Thwaite originaires de Gloucester, tous deux âgés d'une quarantaine d'années. Joe est un ingénieur commercial tandis que Jess est la propriétaire de son salon de coiffure. Mariés depuis onze ans, ils ont deux enfants qui sont actuellement à l'école primaire. Joe était déjà papa de deux autres enfants d'un précédent mariage qui étudient tous deux à l'université.

Dans une interview accordée à plusieurs médias britanniques, Jess a expliqué qu'elle s'était mise à jouer à la loterie il y a sept ans à la mort de son père, car ce dernier avait joué toute sa vie. Le couple a confié qu'il ne jouait que lorsqu'un montant important était mis en jeu, en choisissant à chaque fois des numéros différents. "Normalement, je n'ai pas beaucoup de chance, c'est pourquoi je laisse généralement ma femme acheter les billets", a plaisanté Joe.

Lorsqu'il a découvert la très bonne nouvelle, sa femme dormait toujours et son réveil ne devait sonner que 20 minutes plus tard. Surexcité, il a pourtant laissé Jess dormir et s'est empressé de se rendre sur le plus grand site de vente immobilière au Royaume-Uni. "Pour la première fois, j'ai pu désactiver les filtres de prix que j'utilise toujours", a-t-il plaisanté. À son réveil, son épouse a refusé de le croire, persuadée qu'il avait mal lu les chiffres. À sa demande, il a donc appelé la loterie nationale. Après confirmation, ils ont tous deux décidé d'aller travailler comme une journée normale.

Joe a confié à la presse qu'il comptait prochainement prendre sa retraite. Avec l'argent, il aimerait rénover leur maison et le salon de coiffure. "Il y a tellement de travail. Il y a encore un seau dans le couloir car il pleut à l'intérieur. Les factures d'électricité ont également augmenté et avec le Covid, les affaires ne vont pas si bien", a expliqué l'heureux gagnant. Le couple envisage également d'acheter une nouvelle voiture et surtout de voyager. Joe et Jess ont aussi confié ne pas être les plus matérialistes du monde et vouloir aider les personnes qui les ont soutenus dans le passé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont décidé de révéler leur identité et de ne pas rester dans l'anonymat. "Avec un tel secret, il n'aurait pas été possible d'offrir un voyage incroyable à quelqu'un, par exemple, sans avoir à expliquer d'où vient exactement l'argent. Nous voulons pouvoir être très ouverts avec les gens que nous aimons", ont-ils conclu.