Les marques de distributeurs représentent désormais près d’un achat sur deux.

Le pouvoir d’achat des ménages belges est sous pression. Sur la facture d’énergie, mais aussi dans le panier de courses. Et cela influence de plus en plus son comportement d’achat.

Ainsi, selon une étude d’Aldi, "comparer les prix est devenu une routine pour plus de 4 Belges sur 5. Ce qui se retrouve dans le panier change également. Les marques de distributeur gagnent en popularité puisque plus de 7 Belges sur 10 indiquent qu’ils achètent plus souvent des MDD depuis l’évolution de l’inflation " .

Colruyt ne dit pas autre chose : "Nous observons une stabilité dans les dépenses de nos clients (ticket de caisse stable), mais avec des achats un peu moins diversifiés, détaille Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. Cela signifie un peu moins de lignes sur le ticket de caisse, mais avec chacune un montant plus haut, résultat à la fois de l’inflation, mais aussi d’achat en volumes. On remarque aussi qu’ils se laissent peut-être moins tenter par des achats plus impulsifs, tels que les fleurs et les plantes, par exemple. Globalement, la ventilation marques nationales/ marques 1er prix/marque maison reste stable dans le panier moyen, à peine perçoit-on une augmentation des ventes de Everyday aux dépens des marques nationales. Mais cela reste très léger en raison de la politique des meilleurs prix de Colruyt, et d’un assortiment limité en Everyday."