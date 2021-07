En novembre 2020, la Loterie Nationale présentait fièrement son nouveau jeu de tirage, le Vikinglotto. Jeu de tirage commun avec plusieurs pays européens, principalement du nord du continent, le Vikinglotto promettait plus de chances de gain, certes avec une cagnotte moins élevée que l’Euromillions. En Belgique, la Loterie Nationale affirmait que les chances de gain étaient encore plus élevées, grâce à une adaptation du système.

Pourtant, aucun gagnant au rang numéro 1 n’est à compter en Belgique depuis le premier tirage, le 25 novembre 2020. Pour attirer de nouveaux joueurs, la Loterie Nationale annonce avoir modifié légèrement le système du Vikinglotto et promet "encore plus de chances de gagner". "Le 3 juin dernier 2021, le consortium Vikinglotto a décidé de changer quelques paramètres de son jeu de tirage… et c’est à l’avantage du joueur en Belgique, indique la Loterie Nationale.