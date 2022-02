Depuis quelques jours, la Loterie Nationale recherche activement un joueur qui n’a pas encore validé un ticket gagnant. La somme ? Un million d’euros. Espérons pour le joueur concerné qu’il se rende compte de son oubli ou retrouve son ticket.

Et s’il ne devait pas se manifester, que va devenir ce pactole ? " Après un tirage, un joueur a 20 semaines pour se manifester. Si pas, l’argent est reversé dans un fonds qui nous permet d’alimenter les cagnottes spéciales, comme le dernier Lotto Extra de la Saint-Valentin. Évidemment, ce sont majoritairement de petites sommes qui alimentent ce fonds, mais cela représentait tout de même 900 millions en 2021, même si cela ne représente que 0,5 % des gains au total ! La dernière grosse somme qui n’a pas été réclamée était de 6 millions d’euros, en 2016 ", détaille le porte-parole de la Loterie.

Et pour tenter de retrouver le joueur qui peut encore encaisser son million d’euros, la Loterie Nationale ne peut pas faire n’importe quoi. "Nous devons préserver l’intimité du joueur, donc on ne peut pas citer le bureau dans lequel il a joué, par exemple. Nous avons communiqué le numéro du ticket (BHNV30470, NdlR) et je rappelle qu’il faut montrer le ticket pour récupérer la somme."

L’occasion aussi de rappeler la procédure quand on gagne une somme à un jeu de tirage de la Loterie. " On peut avoir maximum 300 € sur son compte joueur. Si la somme remportée doit franchir cette limite, elle est alors envoyée par virement au joueur. "

Pour les plus grosses sommes, un autre dispositif est mis en place. " Quand le gain dépasse 500 €, le joueur en ligne reçoit un mail lui indiquant simplement qu’il a gagné quelque chose et qu’il doit prendre contact avec nous. Cela permet de garder une certaine intimité si quelqu’un est à côté de vous, par exemple. "

Et en librairie ? Cela dépend surtout du fond de caisse du libraire, et la Loterie Nationale prend en charge les plus gros chèques.