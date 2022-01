On loue des vélos, des voitures, des maisons et on peut aussi louer son mobilier !

Avec la pandémie, nos intérieurs ont revêtu encore plus d’importance qu’auparavant pour une grande majorité de Belges. Puisqu’on y était, autant y être bien ! En ayant jour après jour le nez sur tout ce qui clochait, certains ont pris activement les devants en réparant, en changeant, en enjolivant. Réaménager, remeubler, décorer, devenait la solution au bien-être qui manquait !

(...)