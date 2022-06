En pleine crise du pouvoir d’achat, tout euro est bon à prendre. Et alors qu’on parle d’une indexation des salaires qui mettra encore des mois à arriver pour certains travailleurs, d’autres avantages peuvent être imaginés pour soutenir le pouvoir d’achat, tout en coûtant moins cher qu’une augmentation de salaire pour un employeur. En Belgique, les chèques-repas sont utilisés depuis des années, à la demande de tous. Mais avec un plafond fixé à 8 €, on sait évidemment faire moins de choses avec ces titres-repas qu’il y a quelques mois. Acteur important du secteur, la société émettrice Monizze parle aujourd’hui de faire grimper ce plafond à 12 €. "C’est quelque chose pour lequel on plaide depuis plusieurs années, et qui a encore plus de sens aujourd’hui, note Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze. Nous avons réalisé une étude qui montre que la demande est réelle du côté des employés, bien sûr, mais aussi du côté des employeurs et des marchands. Tout le monde trouve aujourd’hui qu’il est important de répondre à la réalité de l’inflation. Certains voudraient même aller plus haut que 12 euros. "