Entre Netflix, la salle de sport, les magazines, les box repas et toute une kyrielle d’autres abonnements, le consommateur ne se rend pas toujours compte qu’il paie parfois pour des services dont il ne se sert jamais ou preque. Des abonnements généralement réglés par domiciliation, et qu’on ne prend que trop rarement la peine de résilier lorsqu’on n’en a plus besoin. Selon une enquête réalisée par la banque ING, près de quatre Belges sur dix pensent avoir souscrit à trois abonnements au maximum, alors que ce chiffre est en réalité plus haut.

(...)