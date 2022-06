Après avoir conquis 2,6 millions de clients et plus de 7.000 points de vente en France et en Espagne, Nickel exporte son modèle fondé sur l’inclusion financière, la proximité et l’innovation en Belgique. Pour servir ses premiers clients en Belgique, Nickel propose dès aujourd’hui plusieurs points de vente physique au sein des librairies indépendantes. Dès fin septembre, ce seront 260 points de vente physique qui seront disponibles à travers le Royaume. L’équipe locale, qui compte plus d’une vingtaine de collaborateurs sous la responsabilité de Emmanuel Legras, a pour objectif de conquérir 300.000 clients et 1.400 points de vente d’ici 5 ans.

« Nickel est une vraie nouveauté en Belgique, car c’est la première fois que ce type de compte est ouvert chez des libraires-presse, assure Emmanuel Legras, CEO de Nickel Belgique. En outre, le ‘compte sans banque’ de Nickel séduit tous les profils de clients grâce à une offre de plus en plus complète et ouverte à toutes et à tous. »

Une offre simple et transparente

Concrètement, l’offre de Nickel permet d’ouvrir un compte de paiement, de recevoir une carte et un IBAN belge en 5 minutes chez les agents Nickel et/ou en ligne. Une souscription qui se fait sans conditions de revenus et ouverte à 190 passeports. Quant aux frais de gestion, ceux-ci sont de 20 euros par an pour une carte de débit Mastercard standard.

Une fois les démarches effectuées, le client peut faire des opérations de dépôts et des retraits de cash (dont les trois premiers par mois sans frais) directement auprès des libraires distributeurs ; ou encore acheter en magasins ou en ligne, émettre et recevoir des virements, mettre en place des prélèvements, domicilier son salaire, retirer de l'argent aux distributeurs automatiques partout dans le monde, etc.

Nickel se déploie en Belgique avec un réseau de commerces de proximité

« Une des clés du succès du déploiement de Nickel repose sur la qualité de nos partenaires, explique Emmanuel Legras. Les librairies répondent parfaitement à ce besoin de proximité et de convivialité que tous les clients recherchent, et partagent les mêmes valeurs d’utilité ou d’universalité que Nickel. Notre développement sur le marché belge est totalement local, avec l’installation d’une équipe dédiée sur place et une offre entièrement adaptée aux besoins de la clientèle comme un IBAN belge, une interface produit et un service client disponible dans la langue du pays, etc. Avec 1.400 points de vente à terme, Nickel deviendra rapidement le premier réseau de distribution de comptes de paiement en termes de points de service en Belgique. »

Avec le groupe BNP Paribas comme actionnaire majoritaire depuis 2017, Nickel aspire à devenir le leader européen du compte courant de proximité, en s’implantant dans quatre nouveaux pays à horizon 2024. Un déploiement opérationnel est ainsi prévu au Portugal dans les semaines à venir et en Allemagne en 2023.