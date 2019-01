Lorsqu’on tombe sur la maison de ses rêves, c’est toujours la même rengaine. Est-ce que je vais pouvoir payer le crédit et, surtout, est-ce que la banque va m’octroyer ce crédit ? Une attente et une incertitude qui appartiendront bientôt au passé.

En effet, KBC-CBC vient d’annoncer que les salariés qui disposent d’un compte chez eux pourront obtenir, en 10 minutes seulement, grâce à leur smartphone ou leur PC, un accord ferme pour l’octroi de leur crédit hypothécaire.

Le client peut passer d’une simulation sans engagement via l’application KBC/CBC Mobile ou Touch (PC/tablette) à une demande numérique de crédit en bonne et due forme. Il obtient un taux personnel et compétitif et est immédiatement fixé sur l’acceptation ou non de sa demande. De cette façon, il peut rapidement conclure son achat. Il sera ensuite contacté par la banque afin de concrétiser, en agence ou à distance, sa demande de crédit. Ce qui peut se faire "en moins de 24 heures". Le dossier s’appuie sur les données du client disponibles, sur son profil de risque et sur ses capacités de remboursement. Le taux proposé qui en découle reste valable durant deux semaines.

Pour l’heure, ce service n’est disponible que pour les employés qui sont déjà clients chez KBC-CBC, mais la banque assure qu’il le sera très prochainement pour les indépendants également, ainsi que les non-clients.