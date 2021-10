Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, l'indice pivot devrait à nouveau être dépassé en janvier. Cela signifierait une deuxième hausse de 2 % pour les salaires des fonctionnaires en l'espace de six mois.

"Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 2,1 % en 2021 et 2,8 % en 2022, contre 0,74 % en 2020 et 1,44 % en 2019. L'augmentation de 'l'indice santé', qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 1,7 % en 2021 et 2,7 % en 2022, contre 0,99 % en 2020 et 1,46 % en 2019", détaille le Bureau.