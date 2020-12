À l’approche d’une nouvelle année, on pense souvent au réveillon du Nouvel An, aux soldes ou encore au Salon de l’Auto. Rien de tout cela dans les semaines à venir, mais cela n’empêche pas les banques de lancer de nouveaux produits puisque les marques et concessionnaires automobiles proposeront tout de même des actions tout au long du mois de janvier.