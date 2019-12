Les cartes de banque et de crédit vont chauffer au cours des prochains jours, les achats de Noël étant traditionnellement synonymes d’un pic sensible des transactions. "Il y a 5 ans, c’est vrai que le pic des transactions était enregistré la semaine avant Noël. Désormais, cela débute avec le Black Friday et se poursuit parfois un peu après Noël pour les retardataires", explique Henri Dewaerheijd, Country Manager BeLux Mastercard. "La tendance du consommateur est de payer de plus en plus en ligne." Mais pas uniquement.

Comment se portent les paiements sans contact ?

"Je suis très satisfait de l’évolution des paiements sans contact : ils ont doublé sur un an et représentent aujourd’hui 17,6 % de toutes les transactions effectuées par les détenteurs de cartes de débit belges tant en Belgique qu’à l’étranger. Les paiements sans contact gagnent du terrain par rapport au cash. Auparavant, les paiements inférieurs à 20 euros étaient le territoire du cash. Le Belge utilise de plus en plus sa carte pour des petits montants. Les paiements inférieurs à moins de 10 euros sont effectués par carte bancaire. C’est près de 50 % chez nos voisins néerlandais. Cet écart s’explique par des taux de pénétration du sans-contact différents. À ce jour, 60 % des cartes de débit sont dotées du sans-contact en Belgique, alors que toutes banques émettent leurs nouvelles cartes avec la fonction sans contact. Avec un rythme de remplacement de 20 % des cartes en circulation, les 100 % seront atteints dans deux ou trois ans."

La Belgique n’en reste pas moins à la traîne. Pourquoi ?