Tout le monde s’est déjà posé cette question : que ferais-je si je gagnais au Lotto ? Et depuis 2004, la même question se pose en pensant au prochain jackpot de l’Euromillions. Dès ce jeudi, un troisième jeu risque de faire rêver de nombreux Belges, le Vikinglotto.

Kèsako ? Il s’agit d’un nouveau jeu de tirage lancé par la Loterie nationale en cette fin novembre. Il existe depuis 1993 dans les pays du nord de l’Europe (Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Lituanie, Lettonie et Estonie) et s’étend désormais au-delà de la mer Baltique avec l’arrivée de la Belgique et, en 2017, de la Slovénie. Avant cela, l’Islande avait déjà rejoint le consortium. "Ce consortium nous a contactés pour nous demander si nous voulions nous joindre à eux. Je suis très fier d’avoir reçu cette proposition car cela démontre que le travail de la Loterie nationale est reconnu par ses pairs à l’international ", se réjouit Jannie Haek, l’administrateur-délégué de l’entreprise.

Concrètement, ce jeu de tirage fonctionne sensiblement comme un billet de Lotto ou d’Euromillions, avec six numéros à jouer, plus un joker appelé Viking. Au niveau des gains, le montant de base à remporter est de 3 millions d’euros, avec un plafond fixé à 35 millions d’euros au fil des tirages.

