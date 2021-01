Dans le cadre d’une vaste enquête publique menée auprès de plus de 1 000 Belges, Aion a étudié le comportement de consommateurs de tranches d’âge différentes quant à la préparation financière.

Bien que la grande majorité des Belges (plus de 75 %) de tous les âges estiment qu’il est important d’être préparé financièrement, les résultats ont révélé que plus de 50 % d’entre eux ne s’estiment pas préparés pour l’avenir. Il semblerait aussi que les Belges épargnent davantage à court terme qu’à long terme, avec plus de 20 % des répondants épargnant moins de 5 % de leur revenu mensuel.

L’enquête menée par Aion Bank a révélé de grandes disparités entre les activités financières actuelles des Belges et les stratégies offrant sécurité et bien-être financiers à long terme. Lorsque les Belges épargnent, c’est principalement pour des objectifs à court terme, comme les voyages et l’achat d’une voiture. À partir de 25 ans, une part importante de la préservation du bien-être financier consiste à disposer d’au moins trois à six mois de revenus nets sur lesquels se rabattre en cas d’urgence.