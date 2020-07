Le coronavirus a fortement impacté le commerce, contraint à garder le volet baissé durant de nombreuses semaines et peinant à retrouver un niveau d’activité comparable à celui d’avant la crise. AG Assurance a décidé de soutenir les commerçants en offrant 200 000 bons de 20 € à ses fidèles clients.

"Supporter le commerçant ne signifie pas uniquement soutenir son business. Cela va plus loin : derrière chaque commerçant, se trouve une famille qui a aussi été impactée par la crise et pour laquelle un coup de pouce est plus que bienvenu. Aujourd’hui plus que jamais, AG veut concrétiser sa promesse ‘Supporter de votre vie’ et donner 200 000 coups de pouce aussi bien à ses clients particuliers complets qu’à ses clients professionnels", indique l’assureur.

Qui y a droit ?

Concrètement, les clients d’AG qui ont contracté une assurance Top Familiale, une RC Auto ou un Top Habitation entrent dans les conditions pour recevoir ce bon.

"Nous soutenons nos commerçants qui ont été le plus durement touchés par les mesures de confinement, qui ont vu leur chiffre d’affaires chuter et qui n’ont souvent pas eu d’autre choix que de fermer leur porte."

Vous pourrez utiliser votre bon dans les commerces de détail non alimentaire, l’Horeca et le secteur du bien-être (coiffeur, esthéticienne…)

Pour vous inscrire, rien de plus simple ! AG et ses partenaires ont adressé un courrier à leur client pour les informer de la bonne nouvelle. " Vous vous inscrivez dès que vous recevez votre lettre. Il vous suffit de scanner le QR code ou d’envoyer un SMS au numéro repris sur votre courrier."

Mieux vaut se dépêcher car l’action est limitée aux 200 000 premiers inscrits. "Vous recevez la confirmation de votre inscription et un accès au shop locator. Celui-ci vous permet de repérer les commerçants participant à l’action." Il suffit alors de se rendre chez le commerçant de votre choix et d’y faire un achat de minimum 20 €. Le bon est digital et valable jusqu’au 31 octobre 2020.