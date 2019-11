Argent Ce sont les jeunes qui investissent le plus les centres commerciaux du pays.

Le shopping et les Belges : une grande histoire d’amour. Ou pas. Le débat peut-être relancé à chaque fois qu’on aborde le sujet, entre ceux qui raffolent d’une virée dans un centre commercial et ceux qui ne supportent même pas en parler. Toujours est-il qu’il s’agit d’une habitude de consommation bien établie en Belgique. Selon une étude menée par Ceusters, une entreprise spécialisée dans l’immobilier commercial, auprès de 1 605 Belges, la dépense moyenne pour une séance de shopping est de 81 euros. Ils aiment d’ailleurs prendre leur temps pour le faire puisque plus de la moitié des Belges (53,3 %) y consacre deux heures ou plus.

(...)