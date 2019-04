Se lever la nuit pour aller aux toilettes peut être considéré comme pathologique. En effet, si cela vous arrive plus de deux fois par nuit, vous souffrez peut-être de nycturie. Si cette maladie touche principalement les personnes de plus de 60 ans, majoritairement les hommes, elle n'en a pas moins un coût important pour la société. En effet, selon une étude réalisée par l'institut de recherches RAND Europe relayée par Slate, la nycturie coûterait quelque 44,4 milliards de dollars aux Etats-Unis chaque année. Des travaux similaires ont été réalisés dans d'autres pays mettant ainsi en lumière une perte de 13,7 milliards de dollars pour le Japon et de 8,4 milliards pour l'Allemagne.

Si les conséquences financières sont si importantes, cela tient principalement de l'impact de cette maladie sur les soins de santé et l'absentéisme au travail.

Les études se sont basées sur "un modèle macroéconomique simulant une situation dans un pays donné où la nycturie ne sévirait pas". Lorsque les habitants ne sont plus dérangés la nuit et ne sont plus forcés de se lever plus de deux fois pendant leur temps de sommeil, un réel changement sur la productivité au travail et la baisse de l'absentéisme est constaté.

Malgré tout, quelques astuces existent pour éviter au maximum le phénomène. Les spécialistes préconisent ainsi de limiter les boissons après 18h et de ne pas boire de café, de thé ou d'alcool après 18h. Et bien entendu, de faire un tour au petit coin avant d'aller se coucher.