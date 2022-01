Sans grand étonnement, c’est outre-Atlantique que l’on peut constater l’incroyable engouement qui existe autour des loteries. Ah, ces Américains et leur art de la surenchère ! Au pays de l’Oncle Sam, chaque État régule à sa manière les lotos. Tous ont leurs spécificités, si bien que l’on retrouve des jeux de hasard différents d’un territoire à l’autre. Mais c’était compter sans les loteries inter-États, qui sont de loin les plus renommées. Deux d’entre elles en particulier connaissent un immense succès : Mega Millions et Powerball.