À Liège, depuis ce mercredi, il y a une cabine d’essayage très spécifique, uniquement à destination des personnes ayant réservé au préalable des vêtements via le site. Une façon de gagner un temps précieux et bien des embarras quand on a des enfants qui ne sont pas fans du shopping ou quand on n’a pas beaucoup de temps pour soi.

La "e-réservation en 24h" s’adresse donc principalement aux familles (qui forment à 60 % les clients des boutiques) et leur réserve non seulement cette cabine VIP avec les vêtements sélectionnés en ligne qui les attendent mais aussi une file d’attente rapide pour payer.

Un système qui sera testé dans la boutique liégeoise, à Médiacité avant d’être installé dans les 7 autres magasins belges partout si ce nouveau concept gratuit fonctionne.

Un développement technologique qui entend accompagner les changements d’habitudes de consommation des clients. Ces derniers sont en effet de plus en plus nombreux à passer par les e-shops. Pour attirer la clientèle en boutique, il fallait donc un système qui conjugue la facilité des sites d’achats en ligne avec une approche "privilèges" en magasin.

"Désormais, les clients pourront, le soir, choisir une tenue en ligne qu’ils pourront essayer, le lendemain, dans une cabine d’essayage réservée. Les familles avec enfants pourront ainsi éviter le stress du shopping et gagner du temps. Parce qu’en plus de la cabine d’essayage VIP personnelle, elles pourront également payer plus rapidement leurs articles en allant directement régler en caisse et en évitant la file", souligne Doriane Magnus, directrice Marketing de Kiabi Belgique.

L’avantage par rapport à l’achat en ligne et la livraison à domicile ou en point-relais ? Le fait de ne pas devoir payer l’entièreté des articles sélectionnés avant un remboursement, contre retour le cas échéant. Ici, le client ne payera que ce qui lui convient exactement.