L’alimentation, le chauffage, les loisirs : les consommateurs se serrent la ceinture.

Plongés dans la crise, les Belges ont sorti leurs calculettes. Après la flambée des prix de l’énergie amorcée en 2021, c’est la guerre en Ukraine qui pousse l’inflation vers des sommets historiques. Et cela a un fort impact sur le pouvoir d’achat.

"Selon notre enquête, 58 % des Belges ont ressenti une augmentation des prix entre 1 % et 10 % pour les biens et les services qu’ils achètent régulièrement. Pour 42 % des Belges, la hausse ressentie des prix est supérieure à 10 %. Globalement, ces données laissent penser qu’en moyenne, le ressenti des Belges concernant l’inflation n’est pas fondamentalement différent des statistiques officielles d’inflation, qui indiquent une inflation belge à 8,31 % en mars 2022 (9,3 % pour l’indice harmonisé), même si certaines tranches de la population font face à une inflation plus élevée", indique Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.