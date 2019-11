Jusqu'à 3 € de surplus mensuel sur certains produits...

Depuis 2016, chaque 1er janvier est synonyme de mauvaise nouvelle pour le portefeuille des clients Proximus. Parce qu'augmentation systématique des tarifs, sur la plupart des produits proposés par l'opérateur historique. Et le 1er janvier 2020 n'échappe pas à la règle..."Nous devons chaque année massivement investir pour construire notre réseau de l'avenir, notamment pour la fibre et bientôt la 5G", justifie l'entreprise.

Proximus a, en effet, officialisé une hausse des prix quasi-généralisée à l'ensemble de ses produits, son portefeuille d'abonnements GSM (marché trop concurrentiel) mis à part. "Ces adaptations tarifaires touchent principalement nos packs Tuttimus, Familus et Minimus, nos anciens bouquets TV ‘Entertainment channels’ & ‘All Entertainment’, ainsi que certains anciens packs et produits hors pack comme la ligne fixe. Les prix de nos abonnements GSM ne changent pas." Le surplus chiffre jusqu'à 3 € par mois sur des packs plus anciens, par exemple.

© PROXIMUS



Les détails des augmentations qui vous concernent peuvent être consultés dans ce document.