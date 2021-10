“Imaginez un monde qui ne soit connecté qu’à Facebook Connect…”. Le CEO de Proximus Guillaume Boutin se veut un peu taquin face au géant américain qui se remet tout juste d’une panne mondiale de plusieurs heures. Une panne qui tombe presque à pic car l’opérateur lance, en partenariat avec Belfius, l’application bancaire Banx, qui se veut plus locale et durable. Si Guillaume Boutin a le sourire, c’est qu’il milite depuis plusieurs mois pour que des alternatives aux géants américains voient le jour et avec Banx, il est persuadé que c’en est un parfait exemple.