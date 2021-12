Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Faire le tour du monde, changer complètement de carrière, surprendre tous vos amis en organisant enfin cette fameuse fête… Tout le monde a un rêve, un désir ardent de faire quelque chose, de changer quelque chose. Et vous, quel est votre rêve ? Nous allons vous aider à le visualiser avec précision et, mieux encore, à le réaliser !

© Cofidis

Tout le monde a des rêves, des souhaits, des choses qui nous semblent impossibles, mais que nous aimerions vraiment voir se réaliser.

Faites-vous partie des rares privilégiés qui sont capables de citer immédiatement leur plus grand rêve ? Vous avez de la chance. La plupart des gens ont besoin d’un temps de réflexion. Si tel est votre cas, répondez à nos quatre questions pour identifier le vôtre. Ne vous inquiétez pas : il n’y a pas de mauvaise réponse ! Les rêves n’ont pas de limite. Répondez par conséquent sans vous soucier des questions de faisabilité. Nous reviendrons sur ces considérations dans la seconde partie de cet article.

Quel métier rêviez-vous d’exercer quand vous étiez enfant ? Vous souvenez-vous de vos ambitions d’enfant ? Il y a fort à parier que vous visiez l’une des professions suivantes : médecin, pompier(-ère), vétérinaire/soigneur(-euse) d’animaux, star de cinéma ou chanteur(-euse). Quel était votre rêve d’enfant ? L’avez-vous réalisé ? Si non, vous démange-t-il toujours ? Quel est votre passe-temps favori ? Vous êtes peut-être un(e) bricoleur(-euse) passionné(e), un(e) excellent(e) cuisinier(-ère), un(e) as du tricot, ou encore le ou la meilleur(e) organisateur(-trice) de fêtes et de sorties de votre cercle d’amis. Mais avez-vous déjà songé à faire de cette passion votre profession (complémentaire) ? Ce n’est peut-être pas aussi fou que cela en a l’air ! Qu’en pensent vos amis ? Parfois, nos proches nous connaissent mieux que nous-mêmes. Demandez séparément à certains amis et membres de votre famille ce qui est, d’après eux, votre plus grand rêve. Vous allez sans doute entendre des choses surprenantes, mais vous aurez peut-être une révélation. Demandez-vous si l’une de ces conversations vous a marqué(e) plus que les autres. Si un génie vous octroyait un unique vœu, que demanderiez-vous ? Réaliser votre rêve le plus fou ne nécessite pas forcément de changer de vie. Un moment riche en émotions ou un séjour idyllique peut par exemple s’avérer suffisamment satisfaisant ou libérateur. Alors, que demanderiez-vous à votre génie ? Partir en safari ? Organiser la fête du siècle pour vos amis ? Nager avec les dauphins ? Voler en hélicoptère ?

Certains rêves coûtent de l’argent

C’est inévitable. Certains rêves – comme faire le tour du monde, transformer votre passion en profession, suivre une formation de pilote… – coûtent de l’argent. Vous pouvez bien entendu économiser, mais vous pouvez aussi contracter un crédit et réaliser votre rêve sans attendre, même si cela peut vous sembler contre-intuitif.

© Cofidis

Cofidis vous aide à réaliser vos rêves

Cofidis propose des prêts, des crédits et des assurances aux Belges depuis 1985. Pensez-vous que tous ces prêts et crédits accordés ont servi à financer uniquement des voitures, des machines à laver ou des rénovations ? Cofidis est là également pour vous aider à régler l’aspect financier de tous vos projets, comme faire de votre passion votre profession, voyager dans le monde entier, ou tout simplement organiser une fête mémorable.

Comment financer vos rêves avec des fonds empruntés ? Vous avez deux options :

L’ouverture de crédit ou réserve d’argent. Ce système vous permet de disposer d’une réserve d’argent disponible en permanence dans laquelle vous prélevez, dans les limites convenues, un montant au choix et qui se reconstitue au fur et à mesure de vos remboursements. Le remboursement est flexible. En fonction de votre limite de crédit, vous avez le choix entre plusieurs possibilités de remboursement. Vous décidez ainsi de votre rythme de remboursement en fonction de vos préférences. Vous ne payez d’intérêts que sur les montants prélevés.

Le prêt personnel ou prêt à tempérament. Le prêteur vous prêtera une certaine somme d’argent pour une durée déterminée. Vous remboursez à échéances fixes (mensuelles) une partie fixe du montant emprunté, majorée d’intérêts. Pour en savoir plus sur le prêt personnel, consultez notre article paru précédemment.

Pour en savoir plus sur le crédit à la consommation, cliquez ici.

Consultez les conditions générales de l’assurance sur www.cofidis.be. Contrat d’assurance collectif conclu par Cofidis auprès d’ACM VIE SA et ACM IARD SA – Siège social : 34, rue du Wacken, 67900 Strasbourg (France) – Entreprises régies par le Code des Assurances français et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout, 75009 Paris (France).