Le regroupement de crédits est une opération financière qui, comme son nom l’indique, consiste à regrouper différents prêts en un seul. L’objectif est non seulement de simplifier la gestion de ses finances, mais également, dans la plupart des cas, de diminuer des charges mensuelles devenues trop importantes. Si vous éprouvez quelques difficultés à gérer votre budget, c’est peut-être la solution que vous attendiez.

Le regroupement de crédits pour se simplifier la vie

De nombreuses occasions de souscrire un crédit se présentent au cours de la vie : achat de votre logement, remplacement de la voiture, coup de pouce pour financer votre mariage, achat d’une nouvelle télévision, financement d’un beau voyage, etc. Il se peut donc qu’à un moment donné, vous ayez du mal à y voir clair parmi les différentes mensualités, les différents taux et les différentes durées de remboursement.

Si vous sentez que la gestion de votre budget est devenue trop complexe, n’attendez pas pour agir. Des solutions existent pour vous simplifier la vie et vous permettre de reprendre le contrôle sur vos finances. Ainsi, avec le regroupement de crédits, vous rassemblez tous vos prêts en cours (ou seulement ceux que vous souhaitez regrouper) en un seul nouveau crédit. Cela signifie que vous n’avez plus qu’une seule mensualité, un seul taux d’intérêt et une seule durée de remboursement.

L’organisme auquel vous confiez votre regroupement prend en charge toute la partie administrative liée au rachat des différents prêts auprès des divers créanciers. Vous devrez bien entendu lui fournir un minimum d’informations personnelles ainsi que les contrats de tous les crédits à rassembler, mais ensuite, c’est votre courtier qui s’occupe de tout.

Le regroupement de crédits pour donner une bouffée d’oxygène à son portefeuille

En plus de simplifier votre gestion financière, le regroupement de crédits peut également vous permettre de diminuer le montant total que vous avez à payer chaque mois. En effet, si le total des divers prêts s’avère aujourd’hui trop lourd pour vos finances, vous pouvez décider d’allonger la durée de remboursement de vos crédits afin de diminuer votre mensualité. Il est toutefois important de savoir que cela engendre, dans la plupart des cas et même avec un regroupement de crédits au meilleur taux, un coût total du nouveau crédit unique plus élevé que pour tous les crédits rassemblés additionnés.

Le regroupement de crédits permet ainsi de donner de l’air à vos finances et augmente aussi votre pouvoir d’achat. Gagner en sérénité et ne plus avoir à craindre la moindre dépense imprévue, c’est un autre grand avantage de cette opération.

Mettre son regroupement de crédits entre de bonnes mains

Le regroupement de crédits est une solution que vous envisagez aujourd’hui ? Choisissez alors un partenaire de confiance pour vous accompagner dans votre démarche. Crefibel, spécialiste du crédit depuis plus de 40 ans en Belgique, met un point d’honneur à analyser dans le détail le dossier de chaque client pour trouver la solution la plus adaptée. Si vous cherchez une réponse personnalisée à votre demande, c’est sans aucun doute le partenaire qu’il vous faut.