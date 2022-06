Il y avait 161 millions d’euros à remporter ce vendredi au tirage de l’Euromillions. La grille gagnante devait comporter les cinq bons numéros ainsi que les deux bonnes étoiles, comme le rappelle la Loterie Nationale . Comme il n’y a pas eu de chanceux lors de ce dernier tirage, les joueurs auront une nouvelle chance de gagner le pactole et de devenir millionnaire lors du prochain tirage Euromillions, vendredi prochain.

Les numéros gagnants:

6-23-36-39-47

Les étoiles gagnantes:

10-08

Comment jouer à l’Euromillions ?

Vous pouvez jouer en ligne sur e-lotto ou en achetant une grille de votre jeu de hasard préféré en point de vente (librairie, magasin, etc.).

Plusieurs types de bulletins existent : le bulletin simple, le bulletin multiple et le Quick Pick.

Dans le bulletin simple, qui coûte 2,5€ par combinaison et par tirage, vous jouez entre une et six combinaisons. Les grilles sont composées chacune de 50 chiffres et de 12 étoiles. Vous devez cocher 5 numéros et 2 étoiles par grille. Vous pouvez également choisir le nombre de tirages auxquels vous souhaitez participer, ce qui permet d’augmenter vos chances de gagner.

Dans le bulletin multiple, vous pouvez cocher jusqu’à 10 numéros et 12 étoiles par grille - cela vous donne plus de probabilités d’obtenir la combinaison gagnante. Vous pouvez, comme dans les bulletins simples, choisir un nombre de tirages consécutifs.

SI vous n’avez pas de numéro chance particulier, le Quick Pick est un choix qui vous fait gagner du temps : l’ordinateur choisit pour vous vos numéros et étoiles de façon aléatoire.

Les tirages de l’Euromillions ont lieu tous les mardis et vendredis : vous pourrez obtenir les résultats en direct sur la Une, vers 23h, mais également obtenir les chiffres gagnants sur la DH. Si vous avez une ou plusieurs grilles gagnantes, faites-les vérifier dans un point de vente de la Loterie Nationale.