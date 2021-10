À ces fermetures qui permettent de réaliser d’importantes économies s’est greffée une accessibilité nettement moins facile.

C’est un chiffre d’une autre époque : en 2000, la Belgique comptait 12 751 agences bancaires. Vingt ans plus tard, il en reste 4 232. La diminution est forte et va se poursuivre. Elle va de pair avec une réduction du nombre des distributeurs automatiques de billets (ATM), lesquels ne seront plus intégrés dans une agence. Subtile tactique pour éloigner le chaland… Il y en aura 2 200 en 2024 pour les quatre grandes banques comme le prévoit Batopin, la joint venture dédiée à ce projet. C’est moins de la moitié du nombre actuel.

Les raisons invoquées par les banques sont ressassées à chaque restructuration. Dans un monde où on peut faire des virements sur son téléphone mobile et s’entretenir avec son banquier par écran, plus besoin de perdre son temps à faire des files devant le guichet, martèle le secteur. "Il faut oser regarder vers l’avenir et se rendre compte qu’on ne reviendra pas à un monde papier avec une agence bancaire dans chaque village, ce qui est une vision à notre sens bien trop coûteuse et tournée vers le passé, un peu comme si on voulait réimplanter des cabines téléphoniques également à chaque coin de rue", nous explique Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, l’association du secteur bancaire en Belgique. Qui brandit, en outre, une fréquentation dans les agences en chute libre.