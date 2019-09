Vous rêvez déjà de la belle maison, des vacances sur une plage paradisiaque ou de la grosse voiture? Respirez un bon coup.









Ce vendredi soir, la somme maximale de 190 millions d'euros sera mise en jeu, pour la deuxième fois consécutivement, puisqu'elle n'a pas été remportée mardi dernier. Il y a fort à parier que de nombreux joueurs vont tenter leur chance.





Une chance sur 140 millions





Le mot "chance" n'est ici pas usurpé. Vous disposez en effet d'une chance sur... 139.839.160 de cocher les cinq bons numéros ainsi que les deux étoiles. Dit autrement: cela représente... 0,000000715% de chance de l'emporter.





190 millions d'euros représente le plafond convenu par les opérateurs. Cette somme peut être remise en jeu jusqu'à cinq fois, s'il n'y a aucun gagnant au rang 1. Les gains seront finalement partagés au cinquième tirage entre les gagnants du rang 2, voire le premier rang suivant, s'il faut aller y chercher un gagnant.





Si le jackpot ne tombe pas d'ici là, vos chances pourraient donc augmenter le 8 octobre prochain. Vous pourriez ainsi vous contenter du rang 2 pour remporter ces fameux 190 millions, en cochant "seulement" cinq bons numéros et une étoile. Vous auriez alors une chance sur... 6.991.908 de gagner. C'est mieux, mais c'est toujours infime. D'autant que vous êtes susceptible de partager les gains avec plus de joueurs. Et donc de gagner moins...





© Loterie Nationale



On a beau savoir que nos chances de remporter le jackpot à l'EuroMillions sont minimes, il reste toujours cet infime espoir au moment de valider notre bulletin. Et si, cette fois, la chance nous souriait ?