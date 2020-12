Kevin De Bruyne (et Thibaut Courtois)

Aujourd'hui, la valeur marchande du Diable rouge est estimée à 120 millions d'euros, d'après le site transfermarkt. Il est donc tout à fait envisageable pour vous d'acheter le médian de Manchester City. Sa valeur pourrait par contre encore grimper d'ici quelques semaines, lorsqu'il aura prolongé son contrat avec le club anglais. Mais pas de quoi dépasser les 200 millions d'euros dans tous les cas. A 120 millions, vous pouvez aussi acheter Thibaut Courtois (75 millions) en supplément. Pour le reste, même le Français Kylian Mbappé, qui reste le footballeur à la plus forte valeur marchande, ne serait pas inaccessible. Prix: 180 millions d'euros.

"Le Cri" d'Edvard Munch

Le célèbre tableau existe en cinq versions différentes. L'une d'elles a été vendue en 2012 pour près de 120 millions d'euros à New York. Ce sera donc peut-être un peu juste pour s'offrir un deuxième exemplaire. Mais c'est déjà pas mal...

14.111 bouteilles du vin le plus cher du monde

Le Domaine de la Romanée-Conti, millésime 1945 est considéré comme l'un des vins les plus chers du monde. Le prix moyen d'une bouteille est de 14.173 euros. Avec 200 millions d'euros, vous pourrez donc vous acheter 14.111 bouteilles de ce vin d'exception. Mais produit en très petite quantité, il n'en existe pas autant...

4 jets privés

Si vous choisissez un Gulfstream G550, l'un des avions privés les plus performants et les plus luxueux, cela vous coûtera 50 millions de dollars, soit un peu plus de 41 millions d'euros. Chaque membre d'une famille de 4 personnes pourrait donc avoir son propre jet. Et il resterait encore un peu d'argent à dépenser pour pouvoir en profiter.

La maison de Bill Gates

Située près de Washington, l'incroyable maison de Bill Gates est estimée à 130 millions d'euros. A ce prix-là, vous ne manquerez de rien. On retrouve au sein de cette immense demeure des dizaines de chambres et de salles de bains, une salle de théâtre, une piscine extérieure et intérieure, une salle de cinéma, un garage à bateaux, sauna, hammam, une salle de trampoline, un garage souterrain, ...

40 Bugatti Dlvo

On triche un peu car la Bugatti Dlvo est affichée à un prix de 5 millions d'euros... hors taxes. C'est donc sans doute un peu moins de 40 exemplaires de ce modèle de luxe que vous pourrez acheter. Largement de quoi remplir un grand garage quand même.